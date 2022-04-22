سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مكتب المالكي يكشف حقيقة تدخله لإسقاط التهم عن علي حاتم السليمان

Category: سیاسة

Date: 2022-04-22T12:46:34+0000
مكتب المالكي يكشف حقيقة تدخله لإسقاط التهم عن علي حاتم السليمان

شفق نيوز / نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الجمعة، ما يروج له البعض بتدخل الأخير في إسقاط التهم عن أحد شيوخ قبيلة الدليم علي حاتم السليمان.

وقال مدير مكتب المالكي، هشام الركابي، لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الأطراف تحاول تضليل الرأي العام عبر تسويق قضية إسقاط التهم عن (السليمان) وسبقها (رافع العيساوي) وإثارة الشارع حول الآخرين على اعتبار كان لهم دور في ساحات الاعتصام"، لافتاً إلى أن "الأطراف التي أثارت تلك القضايا هي منافسة لهؤلاء وفي الساحة السنية".

وأوضح، أن "المروجين أو المتسببين في إثارة مثل تلك القضايا رمت الكرة في ساحة أبرز القيادات السياسية وهو (المالكي)، لكن الواقع خلاف ذلك فكيف لزعيم دولة القانون التدخل بمثل تلك القضايا فهل له منصب تنفيذي في الحكومة تمكنه من إصدار هكذا قرارات عفو"؟

وتابع الركابي أن "المالكي لا يمتلك أي منصب ولا موقع في السلطة القضائية"، مردفاً بالقول إن "القضية محصورة بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والسلطة القضائية، باعتبارهما الجهات المسؤولة عن تنفيذ الإجراءات التي تمكن المشار إليهم من المجيء إلى بغداد وتوفير الحماية والدخول لحسم قضاياهم".

وأشار الركابي، إلى أن "المالكي ليس الوحيد المتهم بتسهيل إجراءات عودة (العيساوي والسليمان) فالاتهامات طالت أيضا زعيم تحالف الفتح هادي العامري"، متسائلاً: "لماذا (المالكي والعامري) وفي هذا التوقيت بالذات؟".

وأثارت أنباء عودة المطلوب للقضاء العراقي، علي حاتم السليمان إلى بغداد، جدلاً واسعاً لدى الأوساط الشعبية بشكل عام، والوسط الأنباري بشكل خاص، لكونه أحد شيوخ قبيلة الدليم في مدينة الرمادي.

إذ ربطت مصادر سياسية عودة السليمان، ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

related

الشيخ علي يكشف عن حالة تؤدي لتوليه رئاسة الحكومة: هذان يرفضان

Date: 2019-12-18 21:17:45
الشيخ علي يكشف عن حالة تؤدي لتوليه رئاسة الحكومة: هذان يرفضان

المالكي يبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم يغلق.. فيديو

Date: 2022-03-22 20:37:30
المالكي يبلغ "عزم" بحضور العامري بأن باب الحوار لم يغلق.. فيديو

الإطار التنسيقي يقرر كشف أدلة "التلاعب" بنتائج الانتخابات أمام الرأي العام

Date: 2021-11-28 09:59:17
الإطار التنسيقي يقرر كشف أدلة "التلاعب" بنتائج الانتخابات أمام الرأي العام

في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

Date: 2022-01-16 21:19:55
في الأمتار الأخيرة.. الإطار يدفع الصدر لـ"حكومة تسوية" تحتمل ابعاد المالكي

الصدر: دعوت العامري والخزعلي والفياض لأغلبية حكومية لا يشترك بها المالكي لكنهم رفضوا

Date: 2022-01-25 11:45:17
الصدر: دعوت العامري والخزعلي والفياض لأغلبية حكومية لا يشترك بها المالكي لكنهم رفضوا

بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

Date: 2021-12-13 10:26:40
بـ54 مقعدا وثلاث لجان.. الإطار التنسيقي يخطط لإحكام قبضته على مفاصل الدولة

الإطار التنسيقي يكشف بنود مبادرته السياسية: من يريد المعارضة فليتفضل

Date: 2021-12-22 17:52:39
الإطار التنسيقي يكشف بنود مبادرته السياسية: من يريد المعارضة فليتفضل

تحالف العامري يتعكز على "رسالة" كوردية- سنية بموقفه تجاه الزرفي

Date: 2020-03-29 19:09:21
تحالف العامري يتعكز على "رسالة" كوردية- سنية بموقفه تجاه الزرفي