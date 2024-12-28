مكتب المالكي يفند تشكيل ميليشا "أبناء الدولة"

شفق نيوز/ فند مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، تقارير صحفية أشارت إلى تشكيله فصيلا مسلحا حمل اسم "أبناء الدولة".

وقال مصدر مطلع داخل ائتلاف دولة القانون، في تصريح وزع على وسائل الاعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إنه لا صحة لأنباء عزم رئيس الائتلاف نوري المالكي تشكيل فصيل مسلح باسم "أبناء الدولة".

وأضاف، أن المالكي مؤمن بأهمية الاعتماد على أجهزة الدولة الرسمية لحماية النظام السياسي.

كما رأى المصدر، أن المالكي هو من أرسى دعائم الدولة والقانون وهو مؤمن بمنظومة الدولة الامنية.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، قد ذكرت نقلاً عن مصادر عراقية، أن المالكي ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى "أبناء الدولة" لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً. وقالت المصادر لـ "الأخبار" إن "تحرّك المالكي يأتي على خلفية الضغوط الدولية والإقليمية لتفكيك الفصائل المسلحة وحل الحشد الشعبي ودمجه مع المؤسسات الأمنية، ما قد يجعل العراق مرشحاً بعد سوريا لتغيير النظام أو استبدال الطبقة السياسية فيه من قبل قوى دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة".