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مكتب الكاظمي يفصح عن تفاصيل اجتماع "قادة العراق" بشأن الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-08-07T15:52:59+0000
مكتب الكاظمي يفصح عن تفاصيل اجتماع "قادة العراق" بشأن الانتخابات

شفق نيوز/ أفصح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، عن تفاصيل اجتماع للقوى السياسية أجمعت فيه على إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الأول 2021.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "عُقد في القصر الحكومي، اليوم السبت، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وعرضت المفوضية وفقا للبيان، "شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل". وأكد الكاظمي، "تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية".

وقد أجمعت القوى السياسية الوطنية، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد، بحسب البيان.

وجدّد الكاظمي والقوى السياسية الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة".

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