مكتب الكاظمي يسرد تفاصيل مباحثاته مع روحاني

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، أن العراق أجرى اتصالات مع العديد من القيادات العربية لاحتواء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مشدداً على ترسيخ جهود السلام في المنطقة الإقليمية ودعم التنمية المستدامة.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني، تباحثا خلاله آخر الجهود المبذولة لاستئصال فلول داعش، وتأكيد الدعم الإيراني للعراق في حربه ضد "الإرهاب" بما يوطد أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على اهمية مواصلة التحرك الجاد لتأكيد الموقف الثابت لنصرة القضية الفلسطينية باعتبارها "قضية انسانية عادلة".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة تفعيل العمل العربي والإسلامي لدعم فلسطين ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مستذكرين المواقف التاريخية لدول المنطقة وشعوبها في التضحية دفاعا عن الحق الفلسطيني، التي تمتد الى فترات مبكرة من عمر الصراع.

من جانبه، أكد الكاظمي أن العراق اجرى مؤخرا اتصالات مع عدة قيادات عربية مهمة للعمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية.

فيما أشاد روحاني بمواقف العراق ودوره الإيجابي الدولي في المنطقة بما يعمل على تهدئة النزاعات وتدعيم الاستقرار.

وأشار البيان، الى ان الجانبين أشادا بالتعاون الثنائي البنّاء بين العراق وإيران، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيراني، وترسيخ جهود السلام في المنطقة ودعم التنمية المستدامة فيها، فضلاً عن التعاون الوثيق المشترك في المجالات الاقتصادية والسياسية المختلفة.