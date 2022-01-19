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مكتب العامري يصدر توضيحاً بشأن مباحثاته في أربيل

Category: سیاسة

Date: 2022-01-19T07:58:42+0000
مكتب العامري يصدر توضيحاً بشأن مباحثاته في أربيل

شفق نيوز/ قال المكتب الإعلامي لرئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، يوم الأربعاء، أن الأخير لم يناقش ملف تشكيل الحكومة مع القيادة الكوردستانية، خلال زيارته أربيل أمس الأول الاثنين.

وقال المكتب في بيان، أن العامري "لم يناقش تشكيل الحكومة أو ترشيح أي شخصية سياسية لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لإقليم كوردستان، والحوارات التي أجريت مع السيد مسعود البارزاني والسيد رئيس إقليم كردستان والسيد رئيس حكومة الإقليم".

أمس الأول، علمت وكالة شفق نيوز، بعدم توصل رئيس تحالف فتح هادي العامري، إلى تفاهمات خاصة بتشكيل الحكومة الجديدة مع القادة الكورد، وذلك بعد اجتماعات مكثفة عقدها في أربيل.

وأبلغ مقرب سياسي مطلع في إقليم كوردستان وكالة شفق نيوز، أن العامري لم يستطع التوصل إلى اتفاق محدد مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن الحكومة الجديدة في بغداد.

وأضاف، أن العامري طرح خلال اجتماعاته اسم حيدر العبادي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة، إلا أن ذلك قوبل برفض بارزاني.

وبين أن العامري طرح أيضاً مقترح أن تتشكل الحكومة الجديدة من 50% من الوزراء التابعين للتيار الصدري، مقابل وزيرين للكورد الذين لهم ايضاً حصة رئاسة الجمهورية ونائب رئيس البرلمان، وأن تتقسم بقية الوزارات بين السنة والإطار التنسيقي، مشيراً إلى أن هذا المقترح قوبل أيضاً برفض بارزاني.

وبين أن بارزاني أخطر العامري بضرورة وجود توافق شيعي على أية توليفة حكومية قبل أن تعرض على الكورد.

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