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مكتب العامري يرد على أنباء توسطه للإفراج عن الكربولي

Category: سیاسة

Date: 2021-04-18T12:49:03+0000
مكتب العامري يرد على أنباء توسطه للإفراج عن الكربولي

شفق نيوز/ نفى مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يوم الاحد، الأنباء حول توسطه للإفراج عن زعيم حزب الحل جمال الكربولي.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية (في إشارة إلى اعتقال الكربولي).

وأضاف، "نؤكد أن زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد، أنباء عن تدخل هادي العامري بقضية اعتقال جمال الكربولي، وتوسطه لدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإفراج عنه.

وفجر اليوم الاحد، اعتقلت قوة أمنية خاصة رئيس حزب الحل عضو تحالف "العزم" جمال الكربولي في العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد في العراق اعتقلت جمال الكربولي وشقيقه لؤي في منطقة اليرموك وسط بغداد بتهم تتعلق بالفساد.

وأضاف المصدر أن عملية اعتقال رئيس حزب الحل، وشقيقه لؤي جاءت وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

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