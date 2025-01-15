مكتب العامري يرد على تصريحات نائب أمريكي: ركزوا على حرائق كاليفورنيا

شفق نيوز/ رد المكتب السياسي لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري، يوم الأربعاء، على تصريحات النائب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، داعياً إياه إلى التركيز على حرائق كاليفورنيا ولوس أنجليس.

وجاء في بيان للمكتب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "منظمة بدر كيان سياسي وديمقراطي كان له دور محوري في بناء الدولة العراقية والمشاركة في العملية السياسية، كما لعبت المنظمة دورًا بارزًا في مكافحة الإرهاب، خاصة في مواجهة تنظيم داعش، وقدمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن العراق والعالم ضد تهديد الإرهاب".

وعلى وجه الخصوص، نبه البيان، إلى أن "هادي العامري، الامين العام لمنظمة بدر، أظهر التزامًا كبيرًا في هذا الصدد، حيث ترك منصبه كوزير للنقل عام 2013 لينضم إلى ساحات القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، ولم يترك مواقع القتال إلا بعد القضاء نهائيًا على التنظيمات المتطرفة التي كانت تهدد الأمن والسلم الدوليين".

وعن الادعاءات التي طرحها السيناتور جو ويلسون، بشأن تصنيف منظمة بدر كمنظمة إرهابية، أشار المكتب السياسي للمنظمة، إلى أنها "لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى الأدلة، وأن مثل هذه الادعاءات تُغفل الجهود الحقيقية التي بذلتها المنظمة في مكافحة الإرهاب والمساهمة في استقرار العراق".

وشدد المكتب على ضرورة أن يتم التعامل مع منظمة بدر ومساهماتها بإنصاف، بعيدًا عن التحريف أو التضليل، وبدلاً من إثارة اتهامات باطلة، يمكن تعزيز فهم أفضل لدورها في مكافحة الإرهاب وإحلال الأمن.

وأكد أن "العراق، بموارده الطبيعية الغنية وخاصة في قطاع النفط، لا يحتاج إلى أموال دافعي الضرائب الأمريكيين كما يدعي ويلسون، والعراق قادر على إدارة شؤونه باستقلالية"، مردفاً بالقول: "نتمنى أن تصرف هذه الأموال على إطفاء حرائق كاليفورنيا ولوس آنجلس".

ودعا المكتب السياسي لمنظمة بدر، السيناتور ويلسون، إلى "تجنب التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، والتركيز على معالجة القضايا الداخلية في الولايات المتحدة".