مكتب العامري عن تصريحات "حامد الموسوي": لغة مرفوضة جملة وتفصيلاً وتعكر المناخ السياسي

شفق نيوز/ أدان مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري ، اليوم الثلاثاء، تصريحات لعضو التحالف حامد الموسوي والتي هاجم فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة، مبينا أنها "لغة" مرفوضة جملة وتفصيلا وتعكر المناخ السياسي.

وقال المكتب الخاص لزعيم تحالف الفتح هادي العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "ما صدر عن السيد (حامد الموسوي) في احد الحوارات التلفزيونية، امس الاثنين، لا يمثل رأي الحاج هادي العامري او الاطار التنسيقي او تحالف الفتح". وأضاف مكتب العامري أن "هذه اللغة التي تحدث بها السيد الموسوي مرفوضة جملة وتفصيلا لانها تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته".

وكان عضو تحالف الفتح حامد الموسوي قد قال في حديث متلفز إن الإطار "سيقوم بإجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار"، كما لوّح في تصريحه بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كوردستان، كورقة ضغط بهذا الخصوص.