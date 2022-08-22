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مكتب الصدر يوجه عبر شفق نيوز دعوة عاجلة للحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-22T13:25:02+0000
مكتب الصدر يوجه عبر شفق نيوز دعوة عاجلة للحكومة العراقية

شفق نيوز / أكد حليم الفتلاوي، مدير مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، حياة العراقيين غالية، داعياً الحكومة إلى وضع المزارات والآثار بأياد مختصة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها مدير المكتب إلى موقع "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء، بناء على توجيه من الصدر، للوقوف على أسباب انهيار التلة الترابية، التي أدت إلى سبع وفيات وستة مصابين وفق آخر حصيلة رسمية.

طالب الفتلاوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بـ"الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نهيار التلة الترابية، وإحالة الجهات المقصرة إلى المحاكم المختصة، بعد إجراء تحقيق عادل وكشف النتائج أمام الرأي العام".

وعزى مدير مكتب الصدر، ذوي الضحايا وقدم لهم المواساة على مصابهم وأكد أهمية منحهم "الحقوق الكاملة ومحاسبة المقصرين"، مردفاً بالقول: "دماء العراقيين غالية".

وشدد الفتلاوي، على ضرورة أن تضع الحكومة "إدارة المزارات والآثار التاريخية بأيادٍ متخصصة، وأهمية تشييد هذه الأماكن بطرق حديثة بالتماشي مع طبيعة التضاريس وجغرافية المزارات والآثار".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، بوقت سابق من يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الانهيار الترابي لقطارة الإمام علي، في كربلاء، ليبلغ سبع حالات وفاة وستة مصابين حتى اللحظة.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.

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