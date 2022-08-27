مكتب الصدر ينأى بنفسه عن منصات "مشبوهة": تحاول خلق الفوضى والدفع باتجاه الفتنة

شفق نيوز/ نأى المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالنجف، يوم السبت، عن منصات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انها تمثل التيار.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن هناك بعض المنصات الإعلامية المشبوهة في وسائل التواصل تحاول خلق حالة من الفوضى ومنها (الجدار نيوز) و (أوروك نيوز) وهي منصات لا تمثل التيار الصدري والثورة.

يأتي هذا الموقف بالتزامن مع دعوة المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الملقب بـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، إلى عدم مشاركة جميع الأحزاب السياسية بما فيها التيار نفسه في الانتخابات المقبلة وتشكيل الحكومة.