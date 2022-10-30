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مكتب الصدر ينفي الدعوة للتجمع والتظاهر في منطقة الحنانة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-30T11:40:29+0000
مكتب الصدر ينفي الدعوة للتجمع والتظاهر في منطقة الحنانة

شفق نيوز/ نفى المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة أنصار التيار للتظاهر في منطقة الحنانة بالنجف.

وكانت صفحات على مواقع التواصل مؤيدة للتيار الصدري قد تداولت أنباء حول دعوة الأنصار للتجمع في منطقة الحنانة مقر إقامة الصدر بهدف التظاهر لتجديد البيعة للأخير.

ورد على تلك الدعوات قال المكتب في بيان اليوم، إن "التظاهر أو التجمع قرب الحنانة حق لا يمتلكه أحد إطلاقا إلا بتوجيه وإذن مباشر وصريح من" مقتدى الصدر.

وأضاف البيان "نرجو من الجميع عدم التصديق والإنجرار خلف مايُشاع من دعوات التجمع في بعض صفحات التواصل الإجتماعي".

وأكد البيان أن "مانشره (صفاء العلوي) في صفحته محض كذب وافتراء".

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