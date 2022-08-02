مكتب الصدر يصدر تعليمات جديدة بشأن إخلاء مبنى البرلمان ومشاركة النساء بالتظاهرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اللجنة المشرفة على اعتصامات أنصار التيار الصدري في البرلمان، يوم الثلاثاء، بصدور تعليمات خاصة بمشاركة النساء في الاعتصام، فيما أوضح مكتب الصدر ان انسحاب المعتصمين سيكون من قاعة مجلس النواب وليس من المبنى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "يمكن للنساء التظاهر أو الالتحاق بالتظاهرات عند بوابة البرلمان في ساعات النهار فقط، وغير مسموح لهن المبيت او البقاء لساعات متأخرة من الليل، حرصا على سلامتهن".

بدوره؛ قال مدير مكتب الصدر في بغداد، إبراهيم الجابري، في توضيح مصور اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الإخلاء يشمل قاعة مجلس النواب فقط، وعلى المتظاهرين المعتصمين الاستمرار بالتواجد داخل جميع اروقة مبنى مجلس النواب دون أي انسحاب".

فيما أكد مصدر آخر في مكتب الصدر لوكالة شفق نيوز، ان "هناك تعليمات ستصدر خلال الساعات المقبلة من محمد صالح العراقي وزير الصدر تتضمن الأماكن التي سيتم الاعتصام أمامها، وأن الأماكن التي سيتم الاعتصام أمامها غير محددة إلا أنها داخل المنطقة الخضراء".

واضاف ان "الاعتصام مفتوح ومستمر ولا يوجد اي بوادر لإنهائه والانسحاب من المنطقة الخضراء، وان إخلاء مبنى البرلمان من المعتصمين جاء للحفاظ على الممتلكات العامة ويكون الاعتصام حاليا خارج مبنى مجلس النواب".

وفي وقت سابق اليوم، قال المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير القائد"، في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، مخاطباً المعتصمين في مبنى مجلس النواب "إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور".

وتابع "إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً"، مؤكداً على أن "ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً، لذا يجب تنظيم الإعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة".

ومنذ صباح يوم السبت الماضي، اقتحم متظاهرو التيار الصدري المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد ومجلس النواب العراقي، وأعلنوا من هناك اعتصاماً مفتوحاً احتجاجاً على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني، والمطالبة بأن يتولى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل الحكومة.