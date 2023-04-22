مكتب السوداني ينفي عزمه إقالة 4 محافظين

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء يوم السبت، أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام".

وأشار إلى أنَّه "في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد".

وتابع البيان؛ "نهيب بالإعلام المهني توخي الدقّة في نشر مثل هذه الأخبارِ وتداولِها، واعتماد المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، من أجل ضمان المهنية وتفويت الفرصة عمَّن يحاول تعكير صفو الأوضاع العامّة في البلاد".

وأفاد مصدر حكومي مطلع، في وقت سابق من يوم السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإقالة أربعة محافظين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.