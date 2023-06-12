مكتب السوداني يكشف جدول أعمال زيارته إلى مصر

شفق نيوز/ كشف مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، جدول أعمال الزيارة الرسمية إلى مصر، وما تضمنه من لقاءات رفيعة المستوى.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه جرى استقبال السوداني في العاصمة المصرية القاهرة، بمراسم رسمية، من قبل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مطار القاهرة الدولي.

وسيلتقي السوداني خلال الزيارة برئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وسيعقد عددًا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في الحكومة المصرية.

كما سيعقد اجتماعاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بالإضافة إلى عقد لقاء موسّع مع الجالية العراقية، المقيمين في مصر.

وفي إطار الزيارة الرسمية، سيُعقد يوم غد الثلاثاء اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق ومصر، الذي سيتضمن توقيع عدد من مذكرات التفاهم في المجالات المالية والتجارية، وفي مجالات السياحة والتطوير الإداري والتدريب الدبلوماسي، والاتفاق على تبادل الخبرات في مختلف المجالات والحقول.

وكان مصدر حكومي مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "السوداني وصل القاهرة لتوقيع 10 اتفاقيات 7 منها تتعلق بالملف الاقتصادي وواحدة تخص الكهرباء وواحدة في العمل اضافة الى تبادل الخبرات بين البلدين".

كما يقود السوداني وفقاً للمصدر، "جهود وساطة بين مصر وإيران، من اجل التوصل الى قرار بإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وهذه هي الزيارة الرسمية الثانية للسوداني الى مصر حيث زارها يوم 5 آذار 2023، رفقة وفد حكومي ضم فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.