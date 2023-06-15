مكتب السوداني يكشف تفاصيل إعلان النوايا المشترك والاتفاقيات المبرمة بين العراق وقطر

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، تفاصيل إعلان النوايا المشترك والاتفاقيات المبرمة مع قطر.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، رعيا مراسم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين حكومتي العراق وقطر، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وعلى هامش الزيارة القطرية، أيضاً جرى التوقيع على عدد من مذكرات التعاون في مجال الطاقة، تخصّ النفط الخام وتجهيز العراق بالغاز المُسال، ومذكرة تعاون لتأسيس شركة نفط مشتركة وأخرى تخصّ إنشاء مصفى.

وفي مجال الاستثمار، تمّ التوقيع على أربع مذكرات تعاون للهيئة الوطنية للاستثمار، الأولى مع شركة "اورباكون" القابضة القطرية، والثانية مع شركة "اليغانسيا هلث كير" القطرية، ومذكرتي تعاون مع شركة "استثمار" القابضة القطرية في مجال تطوير المدن الجديدة، وفي بناء وتطوير الفنادق.

ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، مشيرا إلى أنه سيبحث في بغداد ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى.