مكتب السوداني يقاضي محللا سياسياً بتهمة "القذف"

شفق نيوز/ افاد مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية اليوم الاثنين، بقيام مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برفع دعوى قضائية جديدة ضد المحلل السياسي محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال اشهر قليلة.

وبحسب بيان للمركز ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان نعناع أبلغ مركز النخيل، إنه امتثل أمام محكمة تحقيق الكرخ بعد تدوين أقواله، اليوم الاثنين، بعد تلقيه بدعوى تبليغا يوم أمس الأحد، بالحضور بناءً على دعوى رفعها ضده مكتب رئيس مجلس الوزراء بجريمة القذف وفق أحكام المادة 433، مبينا ان المحكمة قررت اطلاق سراحه بكفالة مالية.

وأعرب نعناع عن شكره البالغ وتقديره للقضاء العراقي لتعاونه الكبير معه على مستوى الإجراءات، مشيرا الى ان تعامل القضاء كان اكثر من رائع.

من جهته؛ أبدى مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية استغرابه الشديد من استمرار هذه الدعاوى من قبل مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء في وقت ينبغي أن يكون انموذجا في دعم حرية والصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، لافتا إلى ان هذه الدعوى تأتي في ظل إغلاق وتقييد عدد من حسابات وصفحات الإعلاميين والناشطين والمدونين على موقع الفيسبوك، وفقا للبيان.