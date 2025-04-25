العراق يرسل وفداً رسمياً لدمشق للتباحث بملفات بينها تصدير النفط عبر البحر المتوسط

شفق نيوز/ أعلن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، ارسال وفد رسمي من الحكومة العراقية الى العاصمة دمشق للتباحث مع الحكومة السورية في عدة ملفات من بينها إعادة تصدير النفط عبر موانئ البحر الأبيض المتوسط.

وقال المكتب الاعلامي في بيان اليوم، إنه بتوجيه من السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وأضاف أن الوفد الرسمي يضم مسؤولين عن؛ قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية.

وأوضح المكتب، أن الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة.

وتابع البيان أن الوفد سيبحث أيضا "توسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".

ووفقا لمكتب السوداني، فإن مباحثات الوفد العراقي في دمشق، ستتضمن تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة.