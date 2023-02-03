مكتب السوداني يصدر بياناً حول مكالمة الأخير مع بايدن: فؤاد حسين يزور واشنطن الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، أن الأخير تلقى، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

وقال المكتب في بيان اليوم، إن الرئيس الأمريكي أكد خلال الاتصال دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وذي سيادة، وتعاون البلدين الموسّع بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، كما أعرب عن رغبته في دعم رؤية رئيس مجلس الوزراء السوداني لمستقبل أكثر ازدهاراً للشعب العراقي.

بدوره شكر السوداني، الرئيس بايدن على التزامه بتعزيز وتطوير العلاقة مع العراق في المجالات كافة، وجدّد التزام البلدين المشترك بالهزيمة الدائمة لداعش.

من جانبه رحّب الرئيس الأمريكي بزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين إلى واشنطن الأسبوع المقبل، والتي ستُركز محادثاتها على الفرص الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة والمناخ.

واتفق رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي على أن استقرار المنطقة يعتمد على استقرار العراق، وأنه لا يجوز استخدام العراق منطلقاً لمهاجمة جيرانه أو نقاط تواجد مستشاري التحالف الدولي ضد الإرهاب، المتواجدين في البلاد بدعوة من الحكومة، وتم الاتفاق على البقاء بتواصل دائم في الأشهر المقبلة لتعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة، وفقا للبيان.

وتابع البيان أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين انضم إلى رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي في الاتصال، مشيرا إلى أن الزعماء الثلاثة على العمل اتفقوا سويّاً من أجل عراق ومنطقة ينعمان بالسلام، بما في ذلك مشاريع ملموسة لربط المنطقة وتكاملها لتعزيز الازدهار للجميع وإدامة العلاقات الأخوية المتينة.