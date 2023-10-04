مكتب السوداني يعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العراق

شفق نيوز/ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، أن هناك زيارة مرتقبة سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق.

وذكر المكتب في بيان، أن السوداني استقبل اليوم مستشار شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رئاسة الجمهورية الفرنسية باتريك دوريل.

وأضاف البيان أن دوريل قدّم، في مستهلّ اللقاء، تعازيه إلى العراق، حكومةً وشعباً، بحادث الحريق الأليم الذي وقع في قضاء الحمدانية، متمنياً الرحمة للضحايا، وللجرحى الشفاء العاجل.

وتابع البيان أنه، جرت، خلال اللقاء، مناقشة الزيارة المقبلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، وبحث تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا، وفقاً للاتفاقية الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاستثمار والاقتصاد والطاقة والبيئة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أجرى في نهاية شهر آب/أغسطس من العام 2021 زيارة رسمية إلى العراق لحضور "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، وبعدها زار مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان والتقى خلالها المسؤولين الكورد الكبار.