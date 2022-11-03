مكتب السوداني عن بلنكين: أمريكا تحرص على تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث قدم تهانيه الى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ومباشرة مهامه.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، "شهد الاتصال التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

ونقل البيان عن بلينكن "حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، وجدد التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".

ورحب وزير الخارجية الأمريكي بدعوة السوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد.