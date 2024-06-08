مكتب السوداني: الشرطة وليست الحمايات الخاصة من منعت موكب السعد

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تفاصيل ما تحدث به نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد حول الإشكالات التي حدثت خلال زيارة رئيس الوزراء للبصرة اليوم السبت.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء، لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة هي من منعت موكب نائب رئيس مجلس المحافظة من المرور ولا دخل لحماية السوداني بذلك.

ودعم المصدر، تصريحه بمجموعة صور تظهر حضور السعد فعاليات رئيس الوزراء في البصرة اليوم.

وفي وقت سابق، عبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة رئيس المجلس وكالة أسامة السعد، عن استيائه من تصرفات قوة حماية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال زيارته اليوم، إلى مصفاة الشعبية لافتتاح إحدى محطات الأزمرة بالمحافظة.

وأشار السعد، في تصريح صوتي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إلى أن القوة المرافقة لرئيس الوزراء لم تحترم أهالي البصرة وتعاملت معهم بأسلوب غير لائق.

وعن تفاصيل الحادث قال السعد: "اليوم كنا باستقبال رئيس الوزراء في مصفى الشعبية لافتتاح إحدى محطات الأزمرة، نشكره على قدومه في هذا الحر الشديد لافتتاح مشروع مهم وحيوي، ولكننا تفاجأنا بتصرفات القوة المرافقة لحمايته التي لم تحترم أهل البصرة".

وأضاف: "تجولنا من مكان لآخر وبعد أن اجتاز رئيس الوزراء المكان، قامت القوة بقطع الشارع بالسيارات، وحاولت تعريف نفسي ومنصبي بصفتي ممثل حكومة البصرة التشريعية، لكنهم لم يعترفوا بذلك".

وأوضح السعد أنه "منع شجارًا كاد يحدث مع قوة الحماية واضطر للانسحاب احترامًا لنفسه"، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه الإشكاليات عند زيارة رئيس الوزراء للبصرة.

وقال أيضا، "في كل مرة يأتي رئيس الوزراء إلى البصرة تحدث هذه الإشكاليات، وهذا أمر غير مقبول".

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى محافظتي ميسان والبصرة، جنوبي البلاد، وافتتح عددا من المشاريع في المحافظتين.