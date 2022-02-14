مكتبه: الكاظمي في النجف للمشاركة برفع الستار عن منارة لضريح الامام علي

شفق نيوز/ أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصول الاخير الى محافظة النجف للمشاركة في احتفال ديني.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة النجف الأشرف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب بمناسبة ذكرى ولادته المباركة".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل في وقت سابق يوم الاثنين، الى محافظة النجف عبر مطارها الدولي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الكاظمي وصل النجف ومن المرجح ان يلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ مصدر مطلع بمحافظة النجف في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور منطقة الحنانة بالنجف للقاء السيد مقتدى الصدر، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الاسابيع الماضية استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنزله في الحنانة بالنجف، عددا من الشخصيات السياسية الرفيعة بينها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وآخرها كانت زيارة الجنرال الايراني اسماعيل قاآني.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.