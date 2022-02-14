سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مكتبه: الكاظمي في النجف للمشاركة برفع الستار عن منارة لضريح الامام علي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-14T12:32:45+0000
مكتبه: الكاظمي في النجف للمشاركة برفع الستار عن منارة لضريح الامام علي

شفق نيوز/ أكد مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصول الاخير الى محافظة النجف للمشاركة في احتفال ديني.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل إلى محافظة النجف الأشرف لحضور احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي بن أبي طالب بمناسبة ذكرى ولادته المباركة".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل في وقت سابق يوم الاثنين، الى محافظة النجف عبر مطارها الدولي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان الكاظمي وصل النجف ومن المرجح ان يلتقي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأبلغ مصدر مطلع بمحافظة النجف في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور منطقة الحنانة بالنجف للقاء السيد مقتدى الصدر، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال الاسابيع الماضية استقبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمنزله في الحنانة بالنجف، عددا من الشخصيات السياسية الرفيعة بينها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وآخرها كانت زيارة الجنرال الايراني اسماعيل قاآني.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

related

الكاظمي يوافق على زيادة حصة النجف من الوقود

Date: 2022-01-12 14:36:02
الكاظمي يوافق على زيادة حصة النجف من الوقود

الكاظمي يصل الى النجف

Date: 2022-01-06 11:39:34
الكاظمي يصل الى النجف

تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

Date: 2022-01-06 20:02:32
تفاصيل جديدة للقاء الصدر والكاظمي في الحنانة

المؤتمر السنوي.. الكاظمي يصدر 13 توجيها لقيادة العمليات المشتركة اهمها العمل الاستخباري

Date: 2021-12-27 13:03:06
المؤتمر السنوي.. الكاظمي يصدر 13 توجيها لقيادة العمليات المشتركة اهمها العمل الاستخباري

ترحيب شيعي بنتائج مفاوضات واشنطن.. على المعنيين "متابعة الامر"

Date: 2021-07-27 07:39:22
ترحيب شيعي بنتائج مفاوضات واشنطن.. على المعنيين "متابعة الامر"

الكاظمي يؤكد المضي بتنفيذ "إتفاقية سنجار": ستعبد الطريق أمام الإعمار والبناء

Date: 2021-08-16 16:32:45
الكاظمي يؤكد المضي بتنفيذ "إتفاقية سنجار": ستعبد الطريق أمام الإعمار والبناء

الكاظمي يشير لتنسيق أمني "غير مسبوق" بين بغداد وأربيل: ستحد من الهجمات الإرهابية

Date: 2021-05-09 20:09:45
الكاظمي يشير لتنسيق أمني "غير مسبوق" بين بغداد وأربيل: ستحد من الهجمات الإرهابية

بعد محاولة الاغتيال.. إسماعيل هنية يهاتف الكاظمي: العراق مظلة حامية لفلسطين

Date: 2021-11-13 13:55:32
بعد محاولة الاغتيال.. إسماعيل هنية يهاتف الكاظمي: العراق مظلة حامية لفلسطين