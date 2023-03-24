مكتبه: السوداني يهاتف ملك الأردن ورئيسي مصر وسوريا ويؤكدون على أهمية العمل المشترك

شفق نيوز/ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، أن الأخير أجرى إتصالات هاتفية مع عدد من قادة الدول العربية.

وذكر المكتب في بيان اليوم، أن السوداني قدّم، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لعدد من قادة الدول العربية ، وذلك في اتصالات هاتفية أجراها معهم.

وأضاف البيان أن السوداني، تبادل التبريكات بحلول الشهر الفضيل مع عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وكذلك مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد.

وتابع البيان أن، الاتصالات شهدت تأكيد أهمية العمل المشترك لما فيه مصالح الشعوب الشقيقة في التنمية والتطوّر وتوطيد الاستقرار، وذلك بإدامة التواصل البنّاء والمثمر بين دول الجوار والمنطقة.