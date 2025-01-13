مكتبه: السوداني يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا لتوقيع اتفاقيات استراتيجية

شفق نيوز/ يغادر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ظهر اليوم الاثنين، إلى بريطانيا في زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "السوداني، يبدأ بعد ظهر اليوم ، زيارة إلى المملكة المتحدة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الحكومة البريطانية".

وأضاف البيان، أن "السوداني، سيجري سلسلة من اللقاءات، أبرزها اللقاء بملك المملكة المتحدة جلالة تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، فضلاً عن اللقاء بعدد من كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية، كما سيعقد لقاءات مع ممثلي الشركات وقطاع الأعمال، فضلاً عن عقد ندوات وحوارات مع مراكز بحثية متخصصة".

وأشار البيان، إلى أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز آفاق التعاون بين العراق والمملكة المتحدة، حيث ستشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مسارات مختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والأمنية".

وبحسب البيان، فإن وفد السوداني يضم عدداً من الوزراء، وأعضاء مجلس النواب، فضلاً عن محافظ البصرة وعدداً من المستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ورجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وسبق لمصدر رفيع أن كشف لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، عن زيارة السوداني إلى بريطانيا لمدة يوم واحد، بناء على دعوة رسمية وجهت له سابقاً، مؤكداً أن التطورات الإقليمية الأخيرة، وجهود العراق بإبعاد نفسه عن دائرة الصراع والحرب تتصدر جدول الأعمال، فضلاً عن بحث ملف الاقتصاد والاستثمار والتسليح مع المسؤولين في المملكة المتحدة.