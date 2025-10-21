روبيو للسوداني: الفصائل تنهب موارد الدولة لصالح إيران ويجب نزع سلاحها

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

أبلغ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء الثلاثاء، بضرورة الإسراع في نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في البلاد.

وبحث روبيو، مع السوداني، خلال الاتصال، جهود إتمام صفقات تجارية أمريكية في العراق، مشدداً على ضرورة نزع سلاح المليشيات المدعومة من إيران التي تقوض سيادة العراق".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، أن "المليشيات المدعومة من إيران في العراق، تهدد حياة وأعمال الأمريكيين والعراقيين على حد سواء، وتنهب الموارد العراقية لصالح طهران".

وأكد الوزير روبيو، في ختام مكالمته الهاتفية مع السوداني، التزام واشنطن بـ"العمل الوثيق مع العراقيين لتعزيز المصالح المشتركة".