مكالمة هاتفية بين السوداني وأردوغان تناقش 3 ملفات

أكد رئيس مجلس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، على ضرورة التنسيق الأمني المشترك بين بغداد وأنقرة، وذلك في اتصال هاتفي ناقشا فيه عدة مواضيع بينها مشروع طريق التنمية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "‏رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

ولفت إلى أنه "جرى خلال الاتصال تبادل التهاني بين الجانبين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك بحث العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولاسيما ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، بما يمثله من أهمية اقتصادية واستثمارية، فضلاً عن البحث في سبل رفع مستويات التبادل التجاري بين البلدين".

‏وأكد الجانبان بحسب البيان على "متابعة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق الأمني المشترك ومحاربة فلول الإرهاب، واستمرار العمل على تعزيز أمن المنطقة، والتأكيد على أهمية إدامة الحوارات والركون إلى الحلول السلمية، ومنع اتساع الصراعات من أجل تجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب".