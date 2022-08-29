"مكالمة لم يرد عليها".. اتصالات الساسة لا تلقى رداً من السيستاني

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في مرجعية النجف، يوم الاثنين، عن موقف المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني، بشأن التطورات المتسارعة لتظاهرات الصدريين في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "أطرافاً سياسية عدة أجرت خلال الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة على مكتب المرجعية العليا في النجف، لطلب التدخل، في إنهاء التصعيد الحاصل في الشارع".

وأضاف المصدر، أن "مكتب المرجعية لم يرد على أي من تلك الاتصالات، ونية السيستاني هي عدم التدخل بما يجري".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على اتباعه عدم استخدام اسمه او اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.