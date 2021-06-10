مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن استهداف المصالح الامريكية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، عن تخصيص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن الهجمات ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق.

ودعا حساب "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأمريكية في تغريدة على تويتر، العراقيين إلى تقديم معلومات عن "الإرهابيين" الذين ينفذون هجماتهم ويختبئون بين المدنيين.

وجاء في التغريدة أن واشنطن تقدم "مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية".

ودعا الحساب إلى مراسلته نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال.

وتأتي دعوة الخارجية الأمريكية بعد استهداف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أمريكيون، ليل الأربعاء، بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان صباح الخميس.

من جانبه كتب العقيد واين ماروتو، المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" ضمن التحالف الدولي، في تغريدة على تويتر أن "كل هجوم على "حكومة العراق" و"إقليم كوردستان" والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

والهجوم على مطار بغداد هو الرابع بطائرة مسيرة مفخخة في العراق، لكن هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التقنية الهجومية الجديدة في العاصمة العراقية.

وينسب خبراء هذه التقنية إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، والمشابهة لهجمات يشنّها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، في اليمن، ضد السعودية.