مقصلة مكافحة الفساد في العراق تضرب وزراء سابقين

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي مطلع، يوم الأربعاء، عن أوامر قبض ستصدر بحق وزراء سابقين متورطين بقضايا فساد مالي وإداري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن حملة مكافحة الفساد الإداري والمالي ستصدر أوامر قبض بحق وزراء سابقين"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وبعد تصويت مجلس النواب أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022 تعهد بأن تكون مكافحة الفساد المالي والإداري واسترداد الأموال المنهوبة من أولويات برنامجه الحكومي.

وعقب مباشرته مهامه بأيام تم إلقاء القبض على المتهم الأول بما بات يعرف بـ"سرقة القرن" وعدداً من المتورطين بها، تلتها العديد من أوامر القبض والاستقدام التي أصدرتها هيئة النزاهة.