مقر بارزاني ينفي افتتاح مقر لحزب البعث في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ نفى مقر البارزاني يوم السبت، افتتاح مقر لحزب البعث المحظور في اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "أياد علاوي أدلى خلال إعلان تجمع سياسي، اليوم السبت، 15 شباط 2025، بمزاعم حول فتح فرع لحزب البعث في كوردستان".

وأضاف البيان؛ "من هنا نؤكد على أن أبواب كوردستان وأربيل مفتوحة أمام جميع المواطنين العراقيين للعيش بحرية، لكن ما ذكره السيد أياد علاوي بشأن افتتاح فرع لحزب البعث في كوردستان ليس له أساس من الصحة، ونعلن في الوقت ذاته، أن مثل هذه التصريحات موضع استغراب شديد وتثير علامات استفهام حول أسباب إطلاق مثل هذه التصريحات المغلوطة".