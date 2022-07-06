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مقر بارزاني يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة العراقية

Category: سیاسة

Date: 2022-07-06T20:11:30+0000
مقر بارزاني يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة العراقية

شفق نيوز/ أصدر مقر البارزاني، مساء يوم الأربعاء، توضيحا يخص موقف الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

وجاء في بيان لمقره ورد لوكالة شفق نيوز، أن عددا من وسائل الإعلام نشرت بان (رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني) مسعود بارزاني له أكثر من رسالة مختلفة نقلها لقادة الإطار التنسيقي بشأن العملية السياسية والمرشحين لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. 

وأضاف البيان انه يعلن للرأي العام ان هذه الأنباء بعيدة عن الحقيقة وليس لها أي أساس، مشددا على أنه في العملية السياسية في العراق والحكومة المقبلة، فإن أسماء الأشخاص والأحزاب ليست مهمة بالنسبة للرئيس بارزاني، بل هي تنفيذ الدستور وان يكون برنامج الحكومة المقبلة موافقة للمبادئ الثلاثة، التوازن، التوافق والشراكة،

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، تصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ودخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.

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