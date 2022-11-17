مقر بارزاني للإطار التنسيقي: تصفير المشاكل أو الكونفدرالية

شفق نيوز/ أطلق عرفات كرم، مسؤول شؤون العراق في مقر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الخميس، تحذيراً إلى الإطار التنسيقي الشيعي.

وكتب كرم، في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "إذا فشل الإطار في تصفير المشكلات بين بغداد وأربيل، فالكونفدرالية Confederation هي الحل الأنجع لإنهاء معاناة الشعوب العراقية".

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد دعا اليوم الخميس، إلى ضرورة حل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد والعمل على تشريع قانون النفط والغاز بشكل يرضي الطرفين.

كما أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استعداد الوفد التفاوضي الذهاب إلى بغداد لحل الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى وجود فرصة جديدة لإيجاد حل جذري لكل المشكلات.