مقرر البرلمان العراقي يكشف سبب تأجيل جلسة منح الثقة "بضع ساعات"

شفق نيوز/ كشف مقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، سبب تأجيل عقد جلسة منح الثقة لحكومة محمد السوداني "المرتقبة" بضع ساعات من قبل رئاسة المجلس.

وقال غريب عسكر، لوكالة شفق نيوز، ان "الحوارات والمفاوضات مستمرة حتى اللحظة بين رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والكتل والأحزاب السياسية لحسم مرشحي الحقائب الوزارية بشكل نهائي"، مؤكداً "حتى اللحظة لا يوجد حسم لبعض المرشحين وهناك عملية تغيير يجريها السوداني".

وبين مقرر البرلمان، ان "سبب تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة المرتقبة بضع ساعات هو لإعطاء مساحة أكثر لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني والكتل والأحزاب السياسية لحسم أمر الحقائب الوزارية"، مشيراً إلى أن "هناك اتفاقاً سياسياً على منح الثقة اليوم لحكومة السوداني ولا تراجع عن هذا القرار".

وقرر مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، إرجاء موعد عقد جلسة منح الثقة للحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة المكلف محمد شياع السوداني إلى الساعة السادسة مساء بدلا من الثانية ظهراً.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة اليوم الخميس للتصويت على الكابينة الوزارية لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من عام منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2021.