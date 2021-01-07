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مقرب من واشنطن يعلق على مذكرة القبض بحق ترامب: قرار غير عراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-01-07T10:52:05+0000
مقرب من واشنطن يعلق على مذكرة القبض بحق ترامب: قرار غير عراقي

شفق نيوز/ علق السياسي العراقي المقرب من الادارة الأمريكية النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الخميس، على صدور مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب من قبل احدى المحاكم العراقية.

وقال الالوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار اساءة كبيرة للقضاء العراقي وللدولة والسيادة العراقية"، معتبراً أن القرار "بين أموراً كثيرة تجري في العاصمة بغداد من أجل ارضاء نزوات بعض الموجودين خارج الحدود".

وأضاف أن "هذا القرار لا يمكن تنفيذه"، مؤكداً أن "لا قيمة قانونية له في المحاكم الدولية المختصة".

وتابع قائلاً "لم نكن نتمنى أن نرى القضاء العراقي بهذا المستوى"، مشيراً إلى أن "القرار لا يمكن ان يطبق اطلاقاً كونه قرارا غير عراقي، والعراق بحاجة ماسة الى الدعم الامريكي".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، صدور مذكرة اعتقال من ‎محكمة تحقيق الرصافة، على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد، ضمن التحقيق الخاص باغتيال قائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بضربة امريكية ببغداد، رفقة الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وبين أن القرار يستند على وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب.

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