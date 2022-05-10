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مقرب من علي السليمان يرد على مذكرة القبض الصادرة من محكمة النجف: أجندات سياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-05-10T12:04:30+0000
مقرب من علي السليمان يرد على مذكرة القبض الصادرة من محكمة النجف: أجندات سياسية

شفق نيوز/ رد عضو اتحاد المعارضة العراقية، مصطفى الدليمي، يوم الثلاثاء، على إصدار مذكرة قبض وتحري بحق رئيس الاتحاد، أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان من قبل محكمة النجف.

وقال الدليمي، الذي يعد من أبرز مساعدي السليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "الدعاوى التي ترفع ضد رئيس اتحاد المعارضة العراقية أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان، تقف خلفها اجندات واهداف سياسية، هدفها ثني سلمان من مشروع السياسي القادم".

وبين أنه "لا يوجد أي دليل يدين علي الحاتم سليمان بأي اعمال إرهابية او خارجة عن القانون، وهو مستعد للمثول امام القضاء العراقي، فهو يعلم جيداً انه بريء من أي تهمة توجه له وفق الأجندات السياسية".

وأصدرت محكمة محافظة النجف أمر قبض  بحق أمير قبائل الدليم علي حاتم السليمان، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة من "عوائل الشهداء" قبل أيام.

والسليمان مطلوب للقضاء العراقي، بتهم التحريض وقيادة ساحات الاعتصام في الأنبار التي يعتبرها البعض كانت بوابة لدخول تنظيم داعش إلى البلاد في صيف 2014.

وأثارت عودة السليمان مؤخراً إلى بغداد ومن ثم إلى الأنبار، جدلاً، حيث ربطت مصادر سياسية عودته ومن قبله رافع العيساوي، ودعم سطام أبو ريشة، بأنه مخطط لقوى الإطار التنسيقي لمناكفة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بإعادة قيادات سابقة في معقله التقليدي، رداً على تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي المقابل، نفى المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لوكالة شفق نيوز تدخله بهذا الخصوص.

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