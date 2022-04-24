مقرب من علي السليمان: ليس لأي جهة سياسية فضل في عودته لبغداد والقضاء أنصفه

شفق نيوز/ كشف عضو اتحاد المعارضة العراقية، مصطفى الدليمي، يوم الأحد، عن الجهة التي عملت على إعادة رئيس اتحاد المعارضة العراقية، الشيخ علي حاتم السليمان الى العاصمة بغداد.

وقال الدليمي، الذي يعد من أبرز مساعدي السليمان، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس اتحاد المعارضة العراقية الشيخ علي حاتم السليمان متواجد حالياً في العاصمة بغداد، وكانت عليه قضية واحدة فقط متعلقة بوزارة الدفاع، والدعوى تتعلق بـ(القذف والتشهير) وتم حسم هذه الدعوى والقضاء العراقي كان منصفاً".

وبين ان "عودة السليمان الى محافظة الانبار ستكون خلال الأسبوع الجاري، وسيكون له دور بارز في المرحلة المقبلة، خصوصاً لمواجهة الفساد والتفرد وتكميم الأفواه في المحافظة".

وأضاف الدليمي "لا يوجد أي تدخل لأي طرف سياسي شيعي او غيره بقضية عودة السليمان الى العاصمة بغداد والساحة السياسية من جديد، وكل ما أُثير حول ذلك هو غير صحيح وهي شائعات تطلق من قبل بعض الجهات لأهداف وأسباب معينة".

وأكد أن "عودة السليمان الى العاصمة بغداد والساحة السياسية، كان من خلال تعامل حكومي مع رأس السلطة، وليس هناك أي تدخل لأي طرف سياسي وما من شخصية سياسية لها الفضل بهذه العودة اطلاقاً".

يشار إلى أن علي حاتم السليمان عاد خلال الأسبوع الماضي إلى العاصمة بغداد من خارج العراق بعد أن كان مطلوباً للسلطة القضائية بتهم اعتبرتها جهات سياسية بأنها تحرض ضد كيان الدولة العراقية وتدعم تنظيم داعش من خلال الشعارات التي رُفعت أثناء ما عُرف في حينها بـ"ساحات الاعتصام" في المحافظات السنية.