مقرب من العامري: ننتظر فتوى جهاد من المرجع السيستاني

شفق نيوز/ توقع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، صدور فتوى "للجهاد" ضد الولايات المتحدة واسرائيل، من قبل المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، فيما بين أسباب ذلك.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، ان "التعدي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تعتبر هي المدافع عن بيضة الإسلام الحنيف لا تخص الشيعة فقط، وإن كانت هي المتصدية"، مشيراً إلى "ضعف القرار الإسلامي السني الكريم يعطي انطباعا أن البيانات والفتاوى الشيعية هي صاحبة الصوت الأعلى".

ورأى الفتلاوي أن "التعدي على آية الله القائد الإسلامي الخامنئي يعد تعدياً على الإسلام، باعتباره شخصية دينية يأتم بها ملايين المسلمين، كما هو الحال مع المرجع الأعلى علي السيستاني".

وأضاف أن "بيان المرجعية الدينية الأخير واضح وصريح، ومن الممكن ان تصدر فتوى جهاد اذا ما تطورت الأمور بشكل اكبر واخطر، وهنا ستكون أمريكا واسرائيل في خطر كبير".

واليوم الخميس، حذرت المرجعية الدينية العليا للشيعة في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني، من مغبة استمرار الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على إيران، داعيةً الجهات الدولية وبلدان العالم إلى التدخل لإيقاف "هذه الحرب"، وإيجاد حل سلمي للملف النووي الإيراني.

وجددت المرجعية في بيان صادر عن مكتب السيستاني اليوم، "إدانتها الشديدة لتواصل العدوان العسكري على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأي تهديد باستهداف قيادتها الدينية والسياسية العليا".

كما حذرت مرجعية السيستاني، من أن أي تصعيد إجرامي في المنطقة قد يؤدي إلى فوضى عارمة وخروج الأوضاع عن السيطرة.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران بشكل حاد منذ 13 حزيران 2025، عندما شنت إسرائيل هجوماً صاروخياً مباغتاً استهدف مواقع داخل الأراضي الإيرانية، وردت طهران في الليلة ذاتها بسلسلة هجمات صاروخية كثيفة، استمرت لليوم السابع (الخميس 19 حزيران) وطالت أهدافاً عسكرية ومنشآت داخل إسرائيل.

وتسببت هذه الهجمات المتبادلة في خسائر بشرية بالعشرات وأضرار مادية جسيمة في كلا الجانبين، ما أثار قلقاً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تحذيرات من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد أمن المنطقة واستقرارها.