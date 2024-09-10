مقرب من العامري: ندعم السوداني ولا طلب لإستقالته أو لانتخابات مبكرة

شفق نيوز/ نفى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، ما تردد حول وجود طلب من بعض قادة الإطار التنسيقي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم استقالته والاتجاه نحو انتخابات برلمانية مبكرة، نتيجة المشاكل والأزمات الأخيرة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "الأنباء التي تحدثت عن وجود طلب من قبل الإطار التنسيقي او بعض قادة الاطار لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم استقالته والتوجه نحو انتخابات مبكرة، غير صحيحة، فلا يوجد هكذا طلب".

وبين الفتلاوي ان "هناك التزامات لدى السوداني وهي اتفاقات مع قوى الإطار التنسيقي وهو مطالب بحسم تلك الملفات، ابرزها ملف اخراج القوات الامريكية وكذلك ازمة الدولار وحتى ملف الخدمات، وهذه الملفات تناقش بشكل معمق خلال اجتماعات الإطار الدورية"، مؤكدا أن "الإطار التنسيقي مازال يدعم السوداني وحكومته وبقوة، وهو ليس مع التوجه نحو انتخابات مبكرة".

وكان قادة الاطار التنسيقي قد عقدوا ليلة أمس الأول اجتماعاً في منزل هادي العامري، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحسب المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني، فقد ناقش قادة الاطار التنسيقي ملف (شبكة محمد جوحي)، وحصل اتفاق خلال الاجتماع على ضرورة استمرار حكومة السوداني وأهمية عبور هذه العقبات ودعم السوداني وحكومته لغاية نهاية دورتها.

ولفت الرديني، إلى أن "بعض قادة الإطار اعتبروا ما حصل هو نوع من الإخفاق خاصة بملف (التنصت) من داخل مكتب رئيس الوزراء، كما ان البعض استغل هذا الملف من اجل اضعاف الحكومة، ولهذا الاطار التنسيقي شدد خلال اجتماعه على دعم الحكومة وعبور هذه المرحلة الى نهاية الدورة البرلمانية، خاصة وهي حكومة شاملة لكل الكتل والأحزاب".