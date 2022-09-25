مقرب من العامري: الترويج لـ"ائتلاف إدارة الدولة" تم من جهة واحدة والإعلان عنه يتوقف على الصدر

شفق نيوز/ فند مقرب من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الأحد، الحديث عن الإعلان عن "ائتلاف إدارة الدولة" بشكل رسمي مساء اليوم.

وقال المصدر المقرب، لوكالة شفق نيوز، ان "الحديث عن عقد مؤتمر صحفي في منزل العامري من أجل الإعلان عن "ائتلاف إدارة الدولة" بشكل رسمي غير صحيح، فلا يوجد أي مؤتمر يعقد اليوم، ولا يوجد أي إعلان رسمي لهذا الائتلاف".

وأضاف أن اعلان هذا الأمر متوقف على الوصول الى تفاهمات مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من اجل عدم التصعيد مع أنصاره في الشارع، والترويج عن الإعلان هذا الائتلاف تم من خلال طرف واحد من الإطار التنسيقي وليس للعامري أي علاقة بهذا الترويج".

كما أكد أن "العامري ليس مع الإعلان عن ائتلاف دون التفاهم مع الصدر اولاً".

تأتي هذه التطورات بعد أن كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الأحد، عن اتصال هاتفي، جرى بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتصال ناقش في بداية الأمر انضمام تحالف السيادة الى (ائتلاف إدارة الدولة) المؤمل تشكيله قريباً ومعرفة رأي الصدر بهذه الخطوة"، مبينة ان "الخنجر اكد للصدر ان انضمام السيادة لا يعني وقوفه مع الاطار ضد التيار، وأكد على مواصلة تنسيق المواقف مع الصدر".

وأضافت ان "الخنجر ابلغ الصدر ان انضمام السيادة لـ(ائتلاف إدارة الدولة)، إذا ما تم بشكل نهائي فأن السيادة سيعمل خلال تواجده بهذه الائتلاف على تحقيق المطالب التي رفعها التيار الصدري وعلى رأسها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة".

واوضحت المصادر أن "الصدر والخنجر اتفقا على عقد اجتماع قريب دون تحديد موعده يجمع زعيم التيار الصدري مع زعيم تحالف السيادة ووفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لتقوية التواصل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة".

في السياق، قال السياسي العراقي والنائب السابق مشعان الجبوري، في تغريدة، إنه "سيتم مساء اليوم الإعلان عن "ائتلاف إدارة الدولةً" الذي يضم العزم والسيادة والديمقراطي والاتحاد الكوردستانيين وبابليون وقوى الإطار".

وأوضح الجبوري أن "الاتفاق السياسي تضمن الالتزام بتشريع قوانين العفو والنفط واخراج القوات غير المحلية من المدن المحررة ومعالجة ملف المفقودين وانتخابات مبكرة خلال عام ونصف".