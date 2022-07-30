مقرب من الصدر يوجه بالانسحاب من مبنى القضاء الأعلى: البرلمان رمز الشعب

شفق نيوز/ دعا المقرب من زعيم التيار الصدري، مصلح محمد العراقي، يوم السبت، متظاهري التيار الصدري بالانسحاب من مبنى مجلس القضاء الأعلى والعودة إلى مجلس النواب.

وقال العراقي في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز "ممنوع التعدي على مقرات القضاء، والرجوع الى مجلس النواب لأنه رمز الشعب".

وكان متظاهرو التيار الصدري قد طوقوا مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في وقت سابق اليوم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان متظاهري التيار الصدري توجهوا الى مبنى مجلس القضاء الأعلى وقاموا بتطويقه فيما تحاول القوات الامنية المكلفة بحماية المبنى منعهم من اقتحامه.

وكان المقرب من زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير الصدر"، قد غرّد في وقت سابق اليوم وتابعته وكالة شفق نيوز، قائلاً "إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم، نزاهة القضاء مطلبنا، استقلالية القضاء مطلبنا".

وانطلقت صباح اليوم تظاهرة حاشدة للتيار الصدري في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وتوجه المتظاهرون الى المنطقة الخضراء التي تمكنوا من اقتحام أسوارها وصولا الى مجلس النواب الذي دخلوه مجدداً بعد أن اقتحموه يوم الاربعاء الماضي، لرفضهم مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني.