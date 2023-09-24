مقرب من الصدر يكشف عن "سبب" عدم مشاركة التيار في انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، عن سبب عدم مشاركة الصدريين في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المقرب، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يعتبر مجالس المحافظات حلقة زائدة في عمل مؤسسات الدولة وهي حلقة لهدر المال والفساد والابتزاز، ولهذا التيار الصدري كان داعما بقوة لحل تلك المجالس، ولهذا الصدر رفض المشاركة بانتخابات بالمجالس فهو يرفضها وعمل على حلها سابقا".

وأضاف المقرب من الصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "مشاركة التيار الصدري في انتخابات مجلس النواب، شبه مؤكدة لغاية الان، كما ان الصدريين ربما تكون لهم مواقف سياسية خلال المرحلة المقبلة من خلال المطالبة بالانتخابات المبكرة للعودة الى الساحة، فهذا الأمر قيد الدراسة والمناقشة ما بين قيادة التيار في الحنانة".

وحدد مجلس الوزراء العراقي، 18 من شهر كانون الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023.