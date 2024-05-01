مقرب من الصدر يفصح عن أسباب انسحاب "سرايا السلام" من المطعم التركي

شفق نيوز/ كشف مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن أسباب انسحاب "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار من المطعم التركي وسط العاصمة بغداد وتسليمه بشكل كامل للقوات الأمنية.

وقال المقرب من الصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "الانسحاب جاء توجيه مباشر من قبل الصدر، من ذات نفسه وهذا القرار جاء بهدف تقوية الأجهزة الأمنية خاصة أن هذا المقر هو تابعة للدولة وحاجة وجود سرايا السلام داخل المطعم انتفت، كما هو رسالة بضرورة انسحاب كل الفصائل من مقرات الدولة".

وبين المقرب من الصدر أن "الحديث عن وجود فرصة استثمارية داخل المطعم التركي دفعت سرايا السلام للانسحاب غير صحيح، وهذا الأمر خاص بعمل ومؤسسات الدولة"، مؤكدا أن "انسحاب السرايا تم بتوجيه من زعيم التيار الصدري وهو اتخذه من ذات نفسه دون أي طلب منه من قبل أي طرف".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق من اليوم، بأن عناصر "سرايا السلام" أخلت المطعم التركي في ساحة التحرير في العاصمة بغداد.

والمطعم التركي الواقع في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد والمطل على المنطقة الخضراء، كان مقرا لمحتجي تظاهرات تشرين عام 2019، وبعد احداث دامية شهدتها التظاهرات، سيطرت عناصر من سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري على مبنى المطعم المهجور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر السرايا السلام، سلمت المطعم التركي الى القوات الامنية بالتنسيق مع السلطات الأمنية، من دون بيان تفاصيل أكثر.

ولم تتمكن شفق نيوز من ان تحصل على تعليق رسمي على الفور.