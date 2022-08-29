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مقرب من الصدر يعلن "حلاً بسيطاً للتهدئة": فليعتزل قادة الإطار العمل السياسي ويترك الأمر للشعب

Category: سیاسة

Date: 2022-08-29T21:46:49+0000
مقرب من الصدر يعلن "حلاً بسيطاً للتهدئة": فليعتزل قادة الإطار العمل السياسي ويترك الأمر للشعب

شفق نيوز / عد رجل الدين حليم الفتلاوي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حل الازمة الراهنة "بسيط ومقدور عليه"، مطالباً قادة الاطار التنسيقي بـ"اعتزال" العمل السياسي كما اعتزله الصدر.

وقال الشيخ حليم الفتلاوي في منشور على موقع فيس بوك وتابعته وكالة شفق نيوز إن "القائد مقتدى القدوة بالتهدئة"، مبينا أن "وعلى طول المدة من الانتخابات الى اليوم ينادي القائد مقتدى الصدر بالسلمية مع فسح المجال للفرقاء الساسيين باخذ زمام تشكيل الحكومة بمعزل عنه وعن كتلته لانه لا يريد ان يشاركهم بتوافقهم المحاصصاتي الذي يمقته".

وأضاف الفتلاوي "فالذين ينادون بالتهدئة، فأقول لهم الحل بسيط ومقدور عليه: فليعتزل قادة الاطار العمل السياسي، كما اعتزل السيد مقتدى الصدر. ويُترك الشعب العراقي يقرر مصيره في ادارة وطنه".

وختم الشيخ الفتلاوي منشوره بالقول " يا دار ما دخلك شر، لو أمرهم مو بديهم".

واندلعت اليوم أحداث عنيفة انطلقت من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي، ليقوم أنصاره باقتحام القصر الجمهوري ومحاصرة مؤسسات أخرى في المنطقة المحصنة، مما دفع القوات الأمنية إلى استخدام القنابل الدخانية والرصاص الحي لإخلاء القصر وغيره من المؤسسات، وعلى إثر ذلك تصاعدت الأحداث لتتدخل "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري.

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