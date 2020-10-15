مقرب من الصدر يتوعد "عدو النجف" بهاء الاعرجي: إن لم يتأدب أدبناه
Category: سیاسة
Date: 2020-10-15T10:51:02+0000
شفق نيوز/ ردّ صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، على تصريحات نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي والتي زعم فيها بأن التطبيع بين العراق واسرائيل سيصدر من النجف وليس بغداد.
وقال العراقي في منشور له على "فيسبوك" وارفق معه صورة لبهاء الاعرجي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "عدو النجف الاشرف.. ان لم يتأدب.. أدبناه".
وكان الاعرجي قال أمس في لقاء متلفز، إن العراق مهيؤ للتطبيع مع اسرائيل، مضيفا أن قرار التطبيع سيصدر من النجف وليس بغداد.