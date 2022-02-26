مقرب من الصدر يتوعد بمقاضاة المسؤولين عن "سقوط الموصل ومجزرة سبايكر" بعد تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ توعد جليل النوري المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، بمقاضاة المسؤولين عن "سقوط الموصل ومجزرة سبايكر" بعد تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية".

وقال النوري في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "من أولويات حكومة الأغلبية الوطنية دعم المؤسسة القضائية ومساندتها واستقلالها ولاسيما ان هذه المؤسسة ستتكفل بالعديد من القضايا التي أهملتها الحكومات السابقة المتعاقبة وفي مقدمتها ملفات الفساد وسقوط الموصل وسبايكر وغيرها من القضايا المهملة لدوافع سياسية".

وتتهم قيادات في التيار الصدري علناً رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالمسؤولية عن سقوط المحافظات بيد تنظيم داعش إبان عام 2014.

وشكل البرلمان العراقي في دورته (2014- 2018) لجنة نيابية خاصة بشأن أحداث سيطرة داعش على الموصل وترأسها حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاليا، وسلمت نتائجها إلى رئيس مجلس النواب وقتها سليم الجبوري، الا أنه لم يعلن عن نتائجه.