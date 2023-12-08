مقرب من الصدر: لسنا من استهدف السفارة الامريكية ولو كنّا لأعلنا

شفق نيوز/ نفى مقرب من زعيم التيار الصدري يوم الجمعة، أي علاقة لهم بالهجوم على السفارة الامريكية في بغداد.

وكتب صالح محمد العراقي الذي يعبر عن رأي الصدر؛ أن "حماية السفارات من ضمن واجبات الحكومة إن وجدت".

وأضاف أنه "لو كان التيار من استهـدف (سفارتكم الحبيبة) لأعلن ذلك وله الشرف، إلا إنهم لا يقولون قولاً ولا يفعلون فعلاً إلا بعد مراجعتنا".

وتابع؛ "بل وكل ما يحدث من أعمال تستهدف (لوحات الفاسـدين) إنها حرب انتخابية فاسدة بين الفاسدين".

وحذر العراقي "إن (صمتنا لن يدوم) إذا عدتم لأكاذيبكم ونفاقكم" وختم منشوره بوسم "#سكوتنا_يرعب_الفاسدين".