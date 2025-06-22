مقرب من السوداني يحذر من "سيناريو كارثي" يهدد العراق

شفق نيوز/ حذر السياسي عائد الهلالي، المقرب من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، من تحول العراق الى ساحة اشتباك إقليمي مباشر بعد التصعيد الأخير، المتمثل بالتدخل الأمريكي في الحرب ما بين إيران وإسرائيل، واصفا التدخل في حال حدوثه بـ"السيناريو الكارثي".

وقال الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إنه "مع تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واسع في الحرب الدائرة بين إيران والكيان الصهيوني، تقف الساحة العراقية على مفترق طرق خطير، وتحديدًا أمام الوعيد الذي أطلقته الفصائل المسلحة العراقية بالانخراط الفوري في المواجهة، فالتصريحات التي صدرت من قادة تلك الفصائل لم تكن مجرد تهديدات إعلامية، بل تحمل في طياتها نذر تحوّل العراق إلى ساحة اشتباك إقليمي مباشر".

وأضاف أنه "إذا دخلت الفصائل العراقية ساحة المعركة كما وعدت، فإن العراق سيدفع ثمنًا باهظًا من أمنه واستقراره واقتصاده، بل وربما من وحدته الوطنية، والفصائل تمتلك قوة نارية وبنية تنظيمية عالية، ولكن تحركها خارج إطار الدولة سيُفقد العراق ما تبقى له من سيادة، ويحول أراضيه إلى منصة لتصفية الحسابات الدولية".

وتابع أن "هذا الدخول سيعني بالضرورة تعرض القواعد الأمريكية المنتشرة داخل العراق لهجمات، مما سيؤدي لردة فعل عسكرية أمريكية حتمية، تضع بغداد بين نيران حليفيها المتصارعين، وهذا السيناريو الكارثي سيزيد من عزلة العراق الدولية، ويضرب محاولات التهدئة والدبلوماسية التي تسعى لها الحكومة".

وختم المقرب من السوداني قوله، إن "الخيار اليوم أمام العراق ليس في القتال نيابة عن أحد، بل في التمسك بسيادته، ومنع أي طرف داخلي أو خارجي من الزج به في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل".

وفجر اليوم الأحد، وجهت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في "فوردو ونطنز وأصفهان"، والتي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "دقيقة وناجحة".

فيما ردت إيران رسميًا عبر التلفزيون الحكومي بتحذير بأن جميع الأمريكيين العسكريين والمدنيين في المنطقة أصبحوا أهدافًا مشروعة، فيما قلّل مستشار البرلمان الإيراني مهدي محمدي من حجم الأضرار، مؤكداً إمكانية إصلاح المواقع المستهدفة.

وكانت القوات الإيرانية قد أطلقت صباح الأحد عشرات الصواريخ على إسرائيل ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية في إيران.

واستهدفت الصواريخ مناطق في تل أبيب وحيفا، وألحقت أضرارًا بمواقع استراتيجية في خليج حيفا، فيما أكد الحرس الثوري أن الهدف كان نقاطًا حيوية ذات أهمية عسكرية واقتصادية.

إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية، إن الضربات الإيرانية على إسرائيل، صباح الأحد، تضمنت لأول مرة، صواريخ من طراز "خيبر".