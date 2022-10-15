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مقرب من السوداني يحدد مدة تشكيل الحكومة العراقية الجديد

Category: سیاسة

Date: 2022-10-15T11:39:26+0000
مقرب من السوداني يحدد مدة تشكيل الحكومة العراقية الجديد

شفق نيوز/ كشف عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد، اليوم السبت، عن المدة التي سيتمكن فيها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من تشكيل حكومته.

وقال عياد، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيتمكن من تشكيل حكومته خلال مدة (10 الى 15) يوما فقط من يوم تكليفه، خصوصاً مع وجود دعم سياسي كبير له من جميع الكتل والأحزاب".

وأضاف ان "السوداني، باشر في مفاوضات تشكيل حكومته بعد ساعات قليلة من إعلان تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية"، مبينا أن "المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية مع الكتل والأحزاب السياسية كافة".

ونجح مجلس النواب العراقي يوم الخميس 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد في الجولة الثانية من التصويت بعد لم يحصل أحد المرشحين على أصوات ثلثيّ النواب كما ينص الدستور العراقي، وفي الجولة الثانية فاز رشيد بـ162 صوتاً فيما حصل منافسه الرئيس الحالي برهم صالح على 99 صوتاً.

وكلّف رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، بعد مضي عام على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إلا أن الكتل السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتل البرلمانية الاكبر عدداً بتشكيل الحكومة.

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