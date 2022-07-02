مقرب من التيار الصدري: لا حل الا بالحل

شفق نيوز/ رأى المقرب من التيار الصدري النائب السابق فتاح الشيخ، اليوم السبت، أن هناك طريقا واحدا لحل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق حالياً، خصوصاً بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

وقال الشيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "حل الأزمة السياسية التي يشهدها العراق حالياً، تكون من خلال الحل، بمعنى حل مجلس النواب العراقي، والتوجه نحو اجراء انتخابات برلمانية مبكرة جديدة في البلاد".

وبين ان "كل القوى السياسية تدرك حالياً ان الحل يكون من خلال حل البرلمان، بما في ذلك قوى الاطار التنسيقي، وهذا الخيار سيكون مطروحاً بقوة خلال المرحلة المقبلة، وهو الأقرب للمشهد خلال الأيام المقبلة"، مشددا على أن "الكل ادرك لا حل الا بالحل".

وامس الجمعة، وضع صالح محمد العراقي الذي يعرف باسم "وزير الصدر"، عشرة أسباب "جديدة" لانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، وتوعد الإطار التنسيقي بالقول، إن "غداً لناظره قريب".

ومنذ تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب العراقي وانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية، يتصدى الإطار التنسيقي لمهمة تشكيل الحكومة الجديدة ويدخل في مفاوضات وحوارات داخلية ومع القوى السياسية الأخرى، إلا أنه لغاية الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن التوصل تفاهمات بين الكتل تفضي إلى تشكيل الحكومة.