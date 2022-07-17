مقرب من التيار الصدري بشأن تسجيلات المالكي: يتكلم بأكثر من ذلك في الاجتماعات الخاصة

شفق نيوز/ زعم النائب السابق، المقرب من التيار الصدري فتاح الشيخ، اليوم الأحد، بأن رئيس ائتلاف دولة القانون القيادي في الإطار التنسيقي نوري المالكي يتحدث بلهجة أكثر حدة من التسجيلات الصوتية المنسوبة له، وذلك في الاجتماعات الخاصة.

وقال الشيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "التسجيلات الصوتية المسربة للمالكي صحيحة"، مردفا بالقول إن "المالكي يتكلم بأكثر من ذلك من كلام ضد القوى السياسية وخاصة التيار الصدري والسنة والكورد في الاجتماعات السياسية الخاصة وغيرها".

وبين ان "المالكي مستعد لفعل أي شيء من أجل عودته الى رئاسة الوزراء، وما جاء في التسجيلات الصوتية المسربة شيء قليل جداً من الفكر والنهج الذي يعمل عليه المالكي من اجل الحفاظ على نفوذه السياسي ونفوذه في الدولة ومحاولة عودته الى كرسي الحكم".

وكان عدد من المحامين قد قدموا في وقت سابق من اليوم، طلب إخبار إلى الإدعاء العام العراقي بشأن التسجيلات المنسوبة إلى زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي والتي هاجم فيها أطرافا وقوى سياسية والجيش والشرطة وعددا من الدول.

وكان الناشط والصحفي علي فاضل الذي يتواجد خارج العراق قد نشر خلال الأيام القليلة الماضية اربعة مقاطع صوتية منسوبة إلى المالكي وجه فيها الأخير تهما إلى عدة قادة وزعماء سياسيين بمقدمتها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي آخر تسجيل والذي نُشره فاضل مساء أمس السبت تحدث الصوت المزعوم للمالكي عن التحضير لمواجهات مسلحة في النجف مع أنصار التيار الصدري، وانه سيتصدى لهم عبر مجاميع عشائرية مسلحة، متهما الصدر بمحاولة تصفيته جسديا.

وكان المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد نفى، يوم الأربعاء الماضي، التسجيل الصوتي المنسوب إلى الأخير والذي هاجم به قادة وقوى سياسية أبرزها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.